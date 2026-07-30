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«Тогда вернемся к войне»: Трамп пригрозил Ирану новой бойней

Соединенные Штаты без колебаний возобновят полномасштабную военную операцию против Ирана, если американская сторона не добьется выполнения всех своих требований.

Соединенные Штаты без колебаний возобновят полномасштабную военную операцию против Ирана, если американская сторона не добьется выполнения всех своих требований. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью французскому изданию TF1/LCI.

«Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно [вернемся к войне]», — пригрозил американский лидер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке остается предельно напряженной на фоне пробуксовывающей вашингтонской стратегии. Ранее газета The New York Times сообщила, что Белый дом зашел в тупик, пытаясь найти дипломатический выход из конфликта с Ираном, который оказался для США «крепким орешком». Новый виток эскалации последовал после того, как Тегеран нанес ракетные удары по американской базе Аль-Азрак в Иордании в ответ на регулярные бомбардировки со стороны Пентагона. По данным КСИР, там были уничтожены новейшие американские истребители.

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