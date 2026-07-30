«Тогда вернемся к войне»: Трамп пригрозил Ирану новой бойней

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке остается предельно напряженной на фоне пробуксовывающей вашингтонской стратегии. Ранее газета The New York Times сообщила, что Белый дом зашел в тупик, пытаясь найти дипломатический выход из конфликта с Ираном, который оказался для США «крепким орешком». Новый виток эскалации последовал после того, как Тегеран нанес ракетные удары по американской базе Аль-Азрак в Иордании в ответ на регулярные бомбардировки со стороны Пентагона. По данным КСИР, там были уничтожены новейшие американские истребители.