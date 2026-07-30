Решетников усомнился, что Армения найдет сопоставимые с ЕАЭС цены на газ

В Министерстве экономического развития России уверены, что Армения не сможет найти такие же цены на газ, которые предоставляются ей сейчас в рамках ЕАЭС. Такое заявление сделал глава ведомства Максим Решетников в общении с журналистами. Его слова приводит ТАСС.