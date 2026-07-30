Решетников усомнился, что Армения найдет сопоставимые с ЕАЭС цены на газ

В Министерстве экономического развития России уверены, что Армения не сможет найти такие же цены на газ, которые предоставляются ей сейчас в рамках ЕАЭС. Такое заявление сделал глава ведомства Максим Решетников в общении с журналистами. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что сейчас в рамках общего рынка газа Союза наша страна поставляет в Армению газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров. В Европе же сейчас стоимость колеблется в районе 600 долларов США за тысячу кубометров. Это огромная разница.
«Вряд ли кто-нибудь за пределами Союза сможет предложить Армении такие условия», — добавил министр.
Он решил высказаться на эту тему после того, как стало известно о поиске Ереваном альтернативы отношениям с Москвой не только в политическом плане, но и в экономическом.
Ранее сайт kp.ru писал, что Армения при этом не хочет полностью отказываться от диалога с Россией. В Ереване признали, что это было бы серьезной ошибкой.
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