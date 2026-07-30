Захарова раскритиковала стремление ЕС к переговорам без учета мнения РФ

«От Каи Каллас до Макрона, от Мерца до Урсулы фон дер Ляйен — они везде транслируют, что обязательно хотят участвовать в процессе переговоров, что они стремятся к вовлечению в урегулирование. Если вы хотите участвовать за столом переговоров, логично было бы выслушать позицию всех сторон», — отметила Захарова.