Европейский Союз настойчиво требует участия в мирных переговорах по Украине, но при этом отказывается учитывать точку зрения России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину 30 июля.
Захарова подчеркнула, что на территории Европы подавляется каждая точка зрения, расходящаяся с официальной позицией западных стран. Она напомнила, что газета Politico недавно отказалась публиковать статью главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, касающуюся украинского конфликта.
Несмотря на это, председатель дипломатической службы ЕС Кая Каллас, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражают стремление принимать активное участие в переговорах, о чем заявляли неоднократно.
«От Каи Каллас до Макрона, от Мерца до Урсулы фон дер Ляйен — они везде транслируют, что обязательно хотят участвовать в процессе переговоров, что они стремятся к вовлечению в урегулирование. Если вы хотите участвовать за столом переговоров, логично было бы выслушать позицию всех сторон», — отметила Захарова.
Мария Захарова также заявила, что без учета точки зрения другой стороны участие в переговорах теряет всякий смысл.