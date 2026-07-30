Вучич на стеклянной смотровой площадке признался, что весит 117 кг

Ранее Вучич заявил, что Евросоюз требует от Белграда полной покорности и согласия с антироссийскими декларациями, и именно отказ Сербии от таких заявлений стал причиной того, что за последние пять лет ЕС не открыл ни одного кластера на пути к членству. Он подчеркнул, что нужно быть абсолютно послушным и соглашаться даже с тем, что противоречит здравому смыслу, иначе исключат из команды.