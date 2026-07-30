Bloomberg узнал о намерении США нарастить производство атомных подлодок

Пентагон объявил о заключении семилетнего соглашения с корпорацией Lockheed Martin Corp. на $59 млрд для расширения производства ракет-перехватчиков Patriot. В то же время ведомство обнародовало контракты на общую сумму до $76,6 млрд с General Dynamics Corp. и Huntington Ingalls Industries Inc. на производство атомных подлодок и модернизацию судостроительной инфраструктуры. В их рамках будет построено ltdznm ударных подлодок модели «Блок VI» класса «Вирджиния», оснащенных расширенной системой размещения крылатых ракет «Томагавк», а также пять атомных субмарин класса «Колумбия».