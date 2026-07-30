Bloomberg узнал о намерении США нарастить производство атомных подлодок

Пентагон заключает многолетние контракты с оборонными производствами из-за стремления администрации президента США Дональда Трампа укрепить армию и пополнить запасы вооружений на фоне войны с Ираном, пишет Bloomberg.
В материале отмечается, что в среду Минобороны США сообщило о заключении двух крупных контрактов на сумму более $135 млрд с американскими оборонными компаниями.
Пентагон объявил о заключении семилетнего соглашения с корпорацией Lockheed Martin Corp. на $59 млрд для расширения производства ракет-перехватчиков Patriot. В то же время ведомство обнародовало контракты на общую сумму до $76,6 млрд с General Dynamics Corp. и Huntington Ingalls Industries Inc. на производство атомных подлодок и модернизацию судостроительной инфраструктуры. В их рамках будет построено ltdznm ударных подлодок модели «Блок VI» класса «Вирджиния», оснащенных расширенной системой размещения крылатых ракет «Томагавк», а также пять атомных субмарин класса «Колумбия».
Bloomberg отмечает, что война в Иране усилила обеспокоенность по поводу американского оборонно-промышленного комплекса. Американские силы на Ближнем Востоке расходуют огромное количество дорогостоящих перехватчиков для защиты от иранских баллистических ракет и БПЛА, а их стоимость составляет около $4 млн за штуку. А объем их производства с расходом — несопоставимо.
В июне Financial Times писала, что оборонные компании пытаются перейти к производственной модели, позволяющей быстро, массово и дешево собирать ракеты для восполнения арсенала США в условиях военных действий.
Агентство указывает, что соглашение с Lockheed является вторым крупным долгосрочным контрактом на производство ракет. Ранее компания получила от Пентагона контракт на $35 млрд для четырехкратного увеличения производства зенитных ракет THAAD в течение семи лет.
Новый контракт с компанией позволит ей увеличить производство ракет THAAD с примерно 600 в год до около 2000 к 2030 году.
По подсчетам иранского агентства Tasnim от 26 июля, общий ущерб американской армии за последние две недели войны с Ираном может достигать $20,6 млрд. Агентство проанализировало данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об уничтоженных и поврежденных вооружениях США. Наибольший объем потерь, по утверждению Tasnim, пришелся на американские системы ПВО и радары — ущерб равен примерно $7,5 млрд. На втором месте — логистика, склады и инфраструктура с показателем $6,8 млрд.
В то же врем лава Пентагона Пит Хегсет оценивал общие расходы США на войну с Ираном в $37,5 млрд. В прошлом месяце администрация Дональда Трампа запросила у конгресса еще почти $90 млрд дополнительного финансирования, большая часть которого связана с ближневосточным конфликтом. Как пишет Bloomberg, в общей сложности администрация президента США запросила $1,5 трлн на оборонный бюджет в рамках «инвестиций на поколение вперед для подготовки к будущим конфликтам».
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