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В Горловке при ударе ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Горловки в ДНР погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

Источник: РБК

При обстреле Горловки в ДНР погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

Он не назвал непосредственную причину смерти человека, однако ранее писал, что при ударе украинских дронов был поврежден один из торговых объектов в городе и машина коммунальщиков.

В результате атаки беспилотника в Никитовском районе Горловки 26 июля пострадали семь человек. Позднее мэр сообщал, что в том же районе четыре человека погибли из-за удара БПЛА.

14 июля глава города сообщил, что населенный пункт полностью обесточен в связи с аварийной ситуацией.

В апреле мэр рассказывал об атаках города новыми дронами «Марсианин», которыми управляет искусственный интеллект.

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