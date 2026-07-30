Решетников назвал безосновательными требования Армении о доплате по ЮКЖД

Кроме того, на брифинге 30 июля армянский премьер заявил, что Армения «решила иметь альтернативы» отношениям с Россией как в экономическом, так и в политическом плане. Комментируя это утверждение, Решетников заявил, что для России «не составит труда заместить армянские поставки». По словам Решетникова, в совокупном товарообороте России с миром доля Армении не превышает 0,9%, а для остальных стран ЕАЭС показатель армянских поставок еще ниже.