Решетников назвал безосновательными требования Армении о доплате по ЮКЖД

«Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) не является безвозмездным активом российской компании, поэтому в случае одностороннего пересмотра условий соглашения требования Армении о доплате со стороны России безосновательны. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.
«ЮКЖД — не “бесплатный” актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд руб., закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств», — сказал министр.
По словам Решетникова, если эти обязательства будут пересмотрены в одностороннем порядке и российскому инвестору причинят убытки, у Москвы возникнут основания требовать их возмещения.
«Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении — безосновательна», — добавил он.
Так Решетников прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна, который заявил, что республика считает ЮКЖД, проходящую по ее территории, своей собственностью и поэтому может ее использовать так, как «сама считает целесообразным».
Инфраструктура железных дорог в Армении юридически являются собственностью правительства республики, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), которая является стопроцентной «дочкой» РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Он был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.
«Так или иначе, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», — заявил глава РЖД Олег Белозеров в ответ на претензии Армении.
Кроме того, на брифинге 30 июля армянский премьер заявил, что Армения «решила иметь альтернативы» отношениям с Россией как в экономическом, так и в политическом плане. Комментируя это утверждение, Решетников заявил, что для России «не составит труда заместить армянские поставки». По словам Решетникова, в совокупном товарообороте России с миром доля Армении не превышает 0,9%, а для остальных стран ЕАЭС показатель армянских поставок еще ниже.
Также Решетников отметил, что за пределами ЕАЭС Армении вряд ли смогут предложить столь же выгодные условия по ценам на газ. «Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за тыc. кубометров. А если сравнить цену с актуальными “европейскими” ценами на газ, превышающими сегодня $600 за тыс. кубометров — иначе чем субсидированием это назвать нельзя», — говорит министр.
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