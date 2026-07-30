США ввели санкции против компании из России из-за связей с Ираном

Кроме Air Cargo Pro, санкции США коснулись еще пяти физических и юридических лиц в Китае, Индии и Иране из-за связи с Mahan Air. Рестрикциям подверглись китайская Shanghai Wings и ее управляющий директор Тан Синь, а также Shanghai Elite, в которой Тан Синь является исполнительным директором. Кроме того, санкции наложили на индийскую компанию Skiez Travels. Shanghai Wings, Skiez Travels и Air Cargo Pro, по утверждению Минфина США, сотрудничали с Mahan Air.
«Shanghai Wings, Тан Синь, Skiez Travels и Air Cargo Pro вносятся в санкционный список за оказание существенной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, а также товаров или услуг Mahan Air или в ее поддержку», — говорится в пресс-релизе.
«Те, кто предоставляет финансовые услуги, логистику или коммерческую поддержку КСИР или Mahan Air, помогают поддерживать террористическое предприятие. Министерство финансов продолжит выявлять их, разоблачать и отрезать от финансовой системы США», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
РБК направил запрос в офис Air Cargo Pro.
Россия считает западные санкции нелегитимными и неэффективными.
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