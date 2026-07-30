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США ввели санкции против компании из России из-за связей с Ираном

США ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, заявив, что та выступала генеральным агентом по продажам иранской авиакомпании Mahan Air на территории России.

Источник: РБК

США ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, заявив, что та выступала генеральным агентом по продажам иранской авиакомпании Mahan Air на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе американского Минфина. Mahan Air находится под санкциями США и ЕС.

Кроме Air Cargo Pro, санкции США коснулись еще пяти физических и юридических лиц в Китае, Индии и Иране из-за связи с Mahan Air. Рестрикциям подверглись китайская Shanghai Wings и ее управляющий директор Тан Синь, а также Shanghai Elite, в которой Тан Синь является исполнительным директором. Кроме того, санкции наложили на индийскую компанию Skiez Travels. Shanghai Wings, Skiez Travels и Air Cargo Pro, по утверждению Минфина США, сотрудничали с Mahan Air.

«Shanghai Wings, Тан Синь, Skiez Travels и Air Cargo Pro вносятся в санкционный список за оказание существенной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, а также товаров или услуг Mahan Air или в ее поддержку», — говорится в пресс-релизе.

Как утверждает Минфин США, прикрываясь статусом гражданского перевозчика, Mahan Air перевозила бойцов спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для военной подготовки и обеспечивала закупку и транспортировку иранских БПЛА и оружия.

«Те, кто предоставляет финансовые услуги, логистику или коммерческую поддержку КСИР или Mahan Air, помогают поддерживать террористическое предприятие. Министерство финансов продолжит выявлять их, разоблачать и отрезать от финансовой системы США», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

РБК направил запрос в офис Air Cargo Pro.

Россия считает западные санкции нелегитимными и неэффективными.

Материал дополняется.

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