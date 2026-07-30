США ввели санкции против компании из России из-за связей с Ираном

Кроме Air Cargo Pro, санкции США коснулись еще пяти физических и юридических лиц в Китае, Индии и Иране из-за связи с Mahan Air. Рестрикциям подверглись китайская Shanghai Wings и ее управляющий директор Тан Синь, а также Shanghai Elite, в которой Тан Синь является исполнительным директором. Кроме того, санкции наложили на индийскую компанию Skiez Travels. Shanghai Wings, Skiez Travels и Air Cargo Pro, по утверждению Минфина США, сотрудничали с Mahan Air.