«Требования безосновательны»: Решетников ответил Пашиняну по ЮКЖД

Заявления руководства Армении о пересмотре прав на Южно-Кавказскую железную дорогу и попытки представить ее «бесплатным» активом не имеют под собой никаких оснований. В случае одностороннего нарушения обязательств российская сторона оставляет за собой право потребовать полной компенсации ущерба. Об этом заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
«ЮКЖД — не “бесплатный” актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд рублей, закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств», — подчеркнул Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития РФ отметил, что любые попытки Еревана в одностороннем порядке пересмотреть действующие договоренности и предъявить финансовые претензии к России являются юридически ничтожными.
«Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб — у нас будут основания требовать его компенсации. Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении — безосновательна», — добавил министр.
Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал серию резких заявлений, объявив о поиске альтернативы отношениям с Москвой. В частности, он заявил, что ЮКЖД якобы была «бесплатной» на протяжении 30 лет, и пригрозил в случае юридических споров обратиться в международный арбитраж.
«Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 миллиарда долларов. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность Республики Армения и другого варианта нет», — заявил Никол Пашинян в ходе своего выступления.