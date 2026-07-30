«Требования безосновательны»: Решетников ответил Пашиняну по ЮКЖД

«Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 миллиарда долларов. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность Республики Армения и другого варианта нет», — заявил Никол Пашинян в ходе своего выступления.