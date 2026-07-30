Правительство Удмуртии сложило полномочия после отставки Бречалова

В администрации Удмуртии заявили, что Бречалов покинул пост в связи с переходом на другую работу. Сам бывший глава республики назвал девять лет работы в регионе «яркими» и отметил, что за это время ему пришлось решать «многочисленные вызовы и непростые задачи».