Правительство Удмуртии сложило полномочия после отставки Бречалова

Правительство Удмуртии сложило полномочия в связи с отставкой главы региона Александра Бречалова, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
«Несмотря на уход в отставку, представители кабмина продолжат работать в прежнем составе, пока не будет назначен новый глава республики и сформировано новое правительство», — говорится в сообщении.
В отставку ушли председатель правительства республики, его заместители и министры. Также свои должности оставили руководитель администрации главы и правительства региона, полномочный представитель главы Удмуртии при президенте России, начальники главных управлений по государственному надзору, юстиции и ветеринарии, а также председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Все указы датированы 29 июля и подписаны бывшим главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Бречалов возглавил Удмуртию в 2017 году сначала в статусе врио. В сентябре 2017 года Бречалов победил на досрочных выборах главы региона, набрав 78,16% голосов. В 2022 году он переизбрался на новый срок с результатом 64,37%.
В администрации Удмуртии заявили, что Бречалов покинул пост в связи с переходом на другую работу. Сам бывший глава республики назвал девять лет работы в регионе «яркими» и отметил, что за это время ему пришлось решать «многочисленные вызовы и непростые задачи».
Как рассказали источники РБК, Бречалов возглавит компанию «СГ-Транс».
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