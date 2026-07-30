«Русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу», — считает он.
По мнению профессора, совершенно очевидно, что к концу этого года российская армия будет контролировать всю территорию Донбасса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия продолжает достигать свои цели военными средствами, но это не является предпочтительным путем для страны. Он также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Москва будет добиваться полной победы.