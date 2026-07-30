Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Возьмут Одессу». В США сделали дерзкое заявление о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Одесса может перейти под контроль ВС России в ходе боевых действий на Украине, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Глена Диесена.

Источник: AP 2024

«Русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу», — считает он.

По мнению профессора, совершенно очевидно, что к концу этого года российская армия будет контролировать всю территорию Донбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия продолжает достигать свои цели военными средствами, но это не является предпочтительным путем для страны. Он также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Москва будет добиваться полной победы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше