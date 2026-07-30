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Киев подходит к опасной черте и может спровоцировать радиационную аварию

Своими действиями Украина подходит к опасной черте и может спровоцировать радиаиционную аварию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегоднявший удар по территории Запорожской АЭС. По словам дипломата, последствия возможного инцидента могут сказаться на всей Европе.

Источник: Life.ru

«Клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа», — указала она. По словам Захаровой, Москва решительно осуждает данный удар, который стал очередным проявлением опасной политики Киева, цель которой — подорвать безопасность ЗАЭС.

Напомним, украинский БПЛА упал на площадке с отработанным ядерным топливом на территории ЗАЭС. Пострадавших и разрушений нет. Рядом тажке находится хранилище транспортёра, используемого для перевозки топлива.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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