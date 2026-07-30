Киев подходит к опасной черте и может спровоцировать радиационную аварию

«Клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа», — указала она. По словам Захаровой, Москва решительно осуждает данный удар, который стал очередным проявлением опасной политики Киева, цель которой — подорвать безопасность ЗАЭС.