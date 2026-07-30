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Трамп пригрозил европейским союзникам серьезными трудностями

Дональд Трамп предупредил Европу о возможных трудностях, если союзники потеряют его расположение.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил, что европейские союзники Вашингтона могут столкнуться с серьезными трудностями в случае утраты его дружеского расположения.

«Им повезло иметь меня в качестве друга, иначе они столкнулись бы с большой проблемой», — заявил он в интервью французским изданиям TF1/LC1, не раскрыв деталей.

Отвечая на вопрос о возможном повышении импортных пошлин на товары из Евросоюза, Трамп отказался от комментариев, пояснив, что не желает обсуждать данную тему.

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