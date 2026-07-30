Трамп пригрозил европейским союзникам серьезными трудностями

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил, что европейские союзники Вашингтона могут столкнуться с серьезными трудностями в случае утраты его дружеского расположения.
«Им повезло иметь меня в качестве друга, иначе они столкнулись бы с большой проблемой», — заявил он в интервью французским изданиям TF1/LC1, не раскрыв деталей.
Отвечая на вопрос о возможном повышении импортных пошлин на товары из Евросоюза, Трамп отказался от комментариев, пояснив, что не желает обсуждать данную тему.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше