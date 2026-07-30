Журналистка из США опознала своего похитителя в дипломате из Сирии Канатри

«Я видела Мохаммеда несколько раз в первые дни плена. Его последние слова были о том, что боевики “Нусры”, которые меня удерживали, хотят перевести меня из гостиной в тюремную камеру в подвале. Я отказалась, и вскоре “Нусра” перевела меня в настоящую тюрьму. А спустя годы я увидела, что Канатри стал сирийским дипломатом в Америке», — заявила Снелл.