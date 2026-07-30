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Журналистка из США опознала своего похитителя в дипломате из Сирии Канатри

Американская журналистка Линдси Снелл опознала в временном поверенном в делах Сирии при США Мохаммеде Канатри одного из участников своего похищения в 2016 году.

Источник: Life.ru

В то время Снелл снимала репортаж о пострадавших жителях провинции Идлиб. Её похитили боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Девушке удалось сбежать в Турцию, а оттуда её депортировали в США.

Снелл выложила в соцсети видео, где рассказала о знакомстве с Канатри. Он сопровождал её к военным объектам и больницам, а позже согласился дать интервью в маске. Журналистка утверждает, что Канатри восхвалял теракты смертников и называл глупыми тех, кто готов принять помощь США.

«Я видела Мохаммеда несколько раз в первые дни плена. Его последние слова были о том, что боевики “Нусры”, которые меня удерживали, хотят перевести меня из гостиной в тюремную камеру в подвале. Я отказалась, и вскоре “Нусра” перевела меня в настоящую тюрьму. А спустя годы я увидела, что Канатри стал сирийским дипломатом в Америке», — заявила Снелл.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

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