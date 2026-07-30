Власти Испании мобилизовали войска в Сеуте после наплыва мигрантов из Марокко

Сеута — это автономный город и испанский анклав, расположенный на северном побережье Африки на берегу Гибралтарского пролива, граничащий с Марокко. Его территория входит в состав ЕС. До этого в городе уже был миграционный кризис — в мае 2021 года. Тогда за несколько дней около 10 тыс. нелегальных мигрантов проникли из Марокко в Сеуту.