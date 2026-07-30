Зеленский назначил в СБУ Голобородько — тёзку главного героя «Слуги народа»

Примечательно, что именно такую фамилию носил главный герой сериала «Слуга народа», роль которого исполнял сам Зеленский. С этого персонажа фактически началась политическая карьера украинского лидера.
Назначение Голобородько в реальное ведомство вызвало ироничные комментарии в соцсетях. Некоторые пользователи обратили внимание на символичное совпадение.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ № 676/2026 о назначении Тимура Ткаченко председателем Киевской ОГА. Документ опубликован 30 июля. Ткаченко приступит к работе после официального представления.
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