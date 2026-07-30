Трамп сказал, по какой причине США могут вернуться к операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от него всего желаемого.
«Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно», — указал Дональд Трамп в комментарии TF1/LC1.
Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, что США уничтожат иранский объект в горе Пикакс, где якобы хранятся ядерные центрифуги, если Вашинтон и Тегеран не заключат сделку.
До этого момента Дональд Трамп рассказал, что Иран желает заключить сделку с США, но пока не в состоянии сделать такой шаг.