Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сказал, по какой причине США могут вернуться к операции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что США необходимо получить от Ирана 100% того, что Вашингтон хочет.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от него всего желаемого.

«Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно», — указал Дональд Трамп в комментарии TF1/LC1.

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, что США уничтожат иранский объект в горе Пикакс, где якобы хранятся ядерные центрифуги, если Вашинтон и Тегеран не заключат сделку.

До этого момента Дональд Трамп рассказал, что Иран желает заключить сделку с США, но пока не в состоянии сделать такой шаг.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше