В Евросоюзе ужесточат контроль за ChatGPT и Roblox

Чат-бот ChatGPT компании OpenAI и игровая платформа Roblox подпадут под более строгий контроль в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Закон обязывает крупнейшие платформы бороться с незаконными товарами и контентом, обеспечивать прозрачность алгоритмов и принимать меры по снижению системных рисков. За нарушение требований Еврокомиссия может назначить штраф в размере до 6% мирового годового оборота компании.
Ранее сообщалось, что разведывательный альянс пяти англоязычных стран предупредил о рисках развития искусственного интеллекта. Его представители призвали правительства и компании заранее усиливать системы кибербезопасности.