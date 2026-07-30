Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евросоюзе ужесточат контроль за ChatGPT и Roblox

ChatGPT и Roblox могут признать крупнейшими онлайн-платформами в ЕС. Решение предполагает усиленный контроль и штрафы за нарушения.

Источник: Аргументы и факты

Чат-бот ChatGPT компании OpenAI и игровая платформа Roblox подпадут под более строгий контроль в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Усиление требований связано с тем, что ежемесячная аудитория каждого сервиса в странах Евросоюза превысила 45 млн пользователей. Ожидается, что исполнительный орган ЕС классифицирует их как «очень крупные онлайн-платформы». Соответствующее решение может быть принято уже в августе.

Закон обязывает крупнейшие платформы бороться с незаконными товарами и контентом, обеспечивать прозрачность алгоритмов и принимать меры по снижению системных рисков. За нарушение требований Еврокомиссия может назначить штраф в размере до 6% мирового годового оборота компании.

Ранее сообщалось, что разведывательный альянс пяти англоязычных стран предупредил о рисках развития искусственного интеллекта. Его представители призвали правительства и компании заранее усиливать системы кибербезопасности.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше