В Евросоюзе ужесточат контроль за ChatGPT и Roblox

Усиление требований связано с тем, что ежемесячная аудитория каждого сервиса в странах Евросоюза превысила 45 млн пользователей. Ожидается, что исполнительный орган ЕС классифицирует их как «очень крупные онлайн-платформы». Соответствующее решение может быть принято уже в августе.