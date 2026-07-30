«Завершений войны»: Уиткофф подтвердил визит в Киев

Напомним, что ранее журналист Алекс Рауфоглу уже сообщал о готовящемся визите американских эмиссаров в Киев во второй половине августа. Этому предшествовала встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Несмотря на то, что по итогам переговоров стороны воздержались от громких публичных заявлений, в СМИ активно циркулировали данные о том, что лидеры обсудили перспективы завершения боевых действий. Именно после этого появились первые слухи о долгожданной поездке Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу, которая ранее неоднократно откладывалась с весны из-за отсутствия конкретного предметного материала для содержательных переговоров.