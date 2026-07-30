«Завершений войны»: Уиткофф подтвердил визит в Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил в разговоре с известной американской активисткой и блогером Лорой Лумер, что действительно в ближайшие недели отправится в Киев вместе с Джаредом Кушнером для обсуждения нового предложения об урегулирования конфликта.
«Я только что говорила со Стивом Уиткоффом, и он напрямую подтвердил мне, что действительно отправится в Киев, Украина, вместе с Джаредом Кушнером на встречу для обсуждения завершения войны между Россией и Украиной. Они поедут на Украину в ближайшие недели», — написала Лора Лумер на своей странице в соцсети X.
Напомним, что ранее журналист Алекс Рауфоглу уже сообщал о готовящемся визите американских эмиссаров в Киев во второй половине августа. Этому предшествовала встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Несмотря на то, что по итогам переговоров стороны воздержались от громких публичных заявлений, в СМИ активно циркулировали данные о том, что лидеры обсудили перспективы завершения боевых действий. Именно после этого появились первые слухи о долгожданной поездке Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу, которая ранее неоднократно откладывалась с весны из-за отсутствия конкретного предметного материала для содержательных переговоров.
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