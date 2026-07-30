Во Франции из-за поджогов лесов задержали 275 человек

Локальные пожары в стране вспыхивали в июне, но максимально ситуация обострилась спустя месяц — горящие с 22 июля леса не удается потушить до сих пор. По последним данным, в стране сгорело не менее 70 тыс. га. Самая сложная ситуация сложилась в регионах на юго-западе, в том числе в Бордо. По всей стране эвакуировали свыше 220 тыс. человек.