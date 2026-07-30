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Во Франции из-за поджогов лесов задержали 275 человек

С начала сезона аномальной жары правоохранительные органы Франции задержали 275 человек из-за причастности к пожарам. 31 человека заключили под стражу, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес на прямой линии по пожарной безопасности.

С начала сезона аномальной жары правоохранительные органы Франции задержали 275 человек из-за причастности к пожарам. 31 человека заключили под стражу, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес на прямой линии по пожарной безопасности.

Всего за это лето власти зафиксировали 14,1 тыс. пожаров. Глава ведомства отметил, что в девяти из десяти случаев они начинаются из-за человеческого фактора. Из общего числа задержанных 70% совершили поджог намеренно. «По всей стране силы внутренней безопасности проводят допросы людей, патрулирование и проверки на предмет бдительности», — сказал господин Нуньес (цитата по Le Parisien).

Аномальная жара в юго-западной Европе началась в мае-июне. Влажные зима и весна способствовали активному росту деревьев, а высокие температуры воздуха высушили растения и почву, что привело к засухе и повысило пожароопасность.

Локальные пожары в стране вспыхивали в июне, но максимально ситуация обострилась спустя месяц — горящие с 22 июля леса не удается потушить до сих пор. По последним данным, в стране сгорело не менее 70 тыс. га. Самая сложная ситуация сложилась в регионах на юго-западе, в том числе в Бордо. По всей стране эвакуировали свыше 220 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Франция входит в эпоху “мегапожаров”».

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