Правительство Удмуртии сложило полномочия на фоне отставки экс-главы Бречалова

Уточняется, что министры, зампредседатели правительства и глава кабмина Удмуртии ушли в отставку в связи с истечением сроков трудовых договоров. Также полномочия сложили начальник главного управления по госнадзору республики, руководитель главного управления юстиции, полномочный представитель главы Удмуртии при президенте России и другие лица.