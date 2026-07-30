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Правительство Удмуртии сложило полномочия на фоне отставки экс-главы Бречалова

Кабмин Удмуртии в полном составе ушел в отставку в связи с истечением сроков трудовых договоров.

Источник: Комсомольская правда

Кабинет министров Удмуртии сложил полномочия в полном составе на фоне отставки главы республики Александра Бречалова. Соответствующие указы опубликованы на сайте правительства региона.

Уточняется, что министры, зампредседатели правительства и глава кабмина Удмуртии ушли в отставку в связи с истечением сроков трудовых договоров. Также полномочия сложили начальник главного управления по госнадзору республики, руководитель главного управления юстиции, полномочный представитель главы Удмуртии при президенте России и другие лица.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Глава государства также предложил возглавить регион советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой, которая ранее работала в республиканском правительстве.