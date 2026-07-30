В США сделали мрачный для Киева прогноз по Одессе

Одесса может перейти под контроль российской армии в ходе боевых действий на Украине. Такой прогноз сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Глена Диесена.
Он отметил, что русские продолжат улучшать свое положение на поле боя. Главным вопросом, который сейчас стоит, эксперт назвал количество территорий, которые ВС РФ в конечном итоге освободят.
«Я думаю, что они возьмут еще и Одессу», — предположил американский профессор.
По его мнению, к концу 2026 года российские войска, вероятно, будут контролировать всю территорию Донбасса.
Ранее Миршаймер заявил, что ВС России высокоточными ударами практически изолировали Одессу от остальной Украины.
Также американский профессор предрек Украине крайне мрачное будущее.