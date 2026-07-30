Российские Вооруженные силы в ходе дальнейшего продвижения на украинской территории могут установить полный контроль над Одессой, а также полностью освободить Донбасс до конца текущего года. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Глена Диесена.
«Русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу», — считает американский ученый.
По мнению профессора, у украинской стороны и ее западных союзников отсутствуют реальные возможности остановить изменение ситуации на фронте в пользу Москвы.
Напомним, что в Кремле неоднократно комментировали перспективы специальной военной операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия продолжит достигать поставленные цели военным путем, если Киев будет отказываться от реальных условий мирного урегулирования.
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