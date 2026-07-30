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Al Hadath: ХАМАС и палестинские фракции согласовали соглашение по Газе

По данным телеканала, официальное объявление о договоренностях будет сделано после того, как Израиль одобрит условия.

РАБАТ, 30 июля. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС и палестинские фракции, участвующие в процессе урегулирования в Газе, согласовали все пункты соглашения по стабилизации обстановки в анклаве, представленный Советом мира — международной структурой, сформированной для контроля за мирным процессом в секторе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, «достигнуто соглашение по всем пунктам, связанным с договоренностями с ХАМАС относительно плана по Газе». Указывается, что официальное объявление о договоренностях будет сделано после того, как «израильская сторона одобрит принятые ХАМАС условия». Детали достигнутого соглашения, как предполагается, могут быть обнародованы уже в пятницу.

Как уточнил представитель радикального движения, принятые ХАМАС условия, включают, например, «передачу оружия [ХАМАС], в том числе тяжелого, национальному [палестинскому] комитету по управлению сектором», а его инвентаризацию и хранение должен будет провести «международный комитет, занимающийся вопросами движения». ХАМАС также согласился с тем, чтобы сам процесс передачи оружия «был связан с фактическим выводом израильских войск», а время на инвентаризацию и передачу на хранение вооружений «должно составлять не менее 14 дней».

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