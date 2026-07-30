Al Hadath: ХАМАС и палестинские фракции согласовали соглашение по Газе

Как уточнил представитель радикального движения, принятые ХАМАС условия, включают, например, «передачу оружия [ХАМАС], в том числе тяжелого, национальному [палестинскому] комитету по управлению сектором», а его инвентаризацию и хранение должен будет провести «международный комитет, занимающийся вопросами движения». ХАМАС также согласился с тем, чтобы сам процесс передачи оружия «был связан с фактическим выводом израильских войск», а время на инвентаризацию и передачу на хранение вооружений «должно составлять не менее 14 дней».