В Лондоне на акции против запрета Palestine Action задержали более 150 человек

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Более 150 сторонников британского пропалестинского движения Palestine Action были задержаны в Лондоне на акции протеста против запрета организации. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда в X.
«Протестная акция завершилась задержанием полицейскими в общей сложности 152 человек. Подавляющее большинство задержаний (134) были произведены за поддержку запрещенной организации в соответствии со статьей 12 акта о борьбе с терроризмом от 2000 года. В частности, два человека были задержаны за попытку установить сцену на мероприятии», — сказано в нем.
В полиции добавили, что четыре человека были задержаны «по подозрению в подстрекательстве к совершению преступления или содействии ему в соответствии со статьей 45 акта о тяжких преступлениях от 2007 года». Отмечается, что в ходе акции «на нескольких сотрудников полиции были совершены нападения», однако никому из них не потребовалась госпитализация. Еще два человека были задержаны за нападение на сотрудников экстренных служб.
В четверг у здания Вестминстерского магистратского суда прошла протестная акция, в которой приняли участие сотни человек. Демонстранты призвали снять обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом с ранее задержанных членов Palestine Action.
5 июля 2025 года МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, предусматривающим максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране задержали более 3 тыс. человек, обвинения были предъявлены более 700 из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.