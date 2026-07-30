В Лондоне на акции против запрета Palestine Action задержали более 150 человек

В полиции добавили, что четыре человека были задержаны «по подозрению в подстрекательстве к совершению преступления или содействии ему в соответствии со статьей 45 акта о тяжких преступлениях от 2007 года». Отмечается, что в ходе акции «на нескольких сотрудников полиции были совершены нападения», однако никому из них не потребовалась госпитализация. Еще два человека были задержаны за нападение на сотрудников экстренных служб.