МИД Азербайджана призвал Францию не политизировать дело Мартина Райана

По его словам, уголовное дело в отношении Райана расследовалось в соответствии с законодательством Азербайджана, а судебные инстанции приняли решения на основании представленных доказательств и предъявленных обвинений. Гаджизаде также отметил, что процессуальные права обвиняемого были обеспечены в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны, а присутствие представителей консульской службы посольства Франции на всех заседаниях подтверждает открытый и прозрачный характер судебного разбирательства.