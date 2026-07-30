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МИД Азербайджана призвал Францию не политизировать дело Мартина Райана

Пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде заявил, что дело расследовалось в соответствии с законодательством республики, а судебные инстанции приняли решения на основании представленных доказательств.

БАКУ, 30 июля. /ТАСС/. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми попытки французской стороны придать политическую окраску судебному процессу по делу гражданина Франции Мартина Райана, приговоренного к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Ранее суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор, вынесенный в марте Бакинским судом по тяжким преступлениям.

«Попытки французской стороны придать судебному процессу политическую окраску, заявления, носящие характер вмешательства в деятельность судебной системы Азербайджана, а также утверждения о “необоснованном задержании” и “несправедливом судебном разбирательстве” являются неприемлемыми», — прокомментировал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде заявление МИД Франции в связи с приговором апелляционного суда по делу Райана.

По его словам, уголовное дело в отношении Райана расследовалось в соответствии с законодательством Азербайджана, а судебные инстанции приняли решения на основании представленных доказательств и предъявленных обвинений. Гаджизаде также отметил, что процессуальные права обвиняемого были обеспечены в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны, а присутствие представителей консульской службы посольства Франции на всех заседаниях подтверждает открытый и прозрачный характер судебного разбирательства.

В МИД Азербайджана призвали французскую сторону не вмешиваться во внутренние дела страны и деятельность независимой судебной системы, а также воздерживаться от необоснованных обвинений, наносящих ущерб двусторонним отношениям.

Мартин Райан, являвшийся гендиректором ООО «Меркорама», был арестован в Баку в декабре 2023 года сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана. Суд признал его виновным в шпионаже в пользу Франции.

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