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Sohu: каждый пятый боевик ВСУ числится пропавшим без вести

Масштабы дезертирства из рядов ВСУ трудно игнорировать, сообщает Sohu.

Источник: Аргументы и факты

Согласно публикации китайского издания Sohu, каждый пятый военнослужащий Вооруженных сил Украины числится без вести пропавшим.

Авторы статьи анализируют проблемы, связанные с мобилизацией, массовыми случаями дезертирства и конфликтами между гражданскими и ТЦК (аналог военкоматов).

«В зоне конфликта остро ощущалась нехватка личного состава, а в тылу нарастало недовольство, что в итоге привело к лобовым столкновениям на улицах», — так описывается противостояние населения и представителей ТЦК.

Журналисты Sohu отмечают, что с момента начала конфликта украинское общество перешло в состояние слома. Протесты и стычки с военкомами больше не являются чем-то исключительным, а превратились в рутину.

«По статистике, каждый пятый боец находится в розыске или пропал без вести», — пишет издание.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что наемники, воюющие за Украину, несут огромные потери.

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