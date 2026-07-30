Согласно публикации китайского издания Sohu, каждый пятый военнослужащий Вооруженных сил Украины числится без вести пропавшим.
Авторы статьи анализируют проблемы, связанные с мобилизацией, массовыми случаями дезертирства и конфликтами между гражданскими и ТЦК (аналог военкоматов).
«В зоне конфликта остро ощущалась нехватка личного состава, а в тылу нарастало недовольство, что в итоге привело к лобовым столкновениям на улицах», — так описывается противостояние населения и представителей ТЦК.
Журналисты Sohu отмечают, что с момента начала конфликта украинское общество перешло в состояние слома. Протесты и стычки с военкомами больше не являются чем-то исключительным, а превратились в рутину.
«По статистике, каждый пятый боец находится в розыске или пропал без вести», — пишет издание.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что наемники, воюющие за Украину, несут огромные потери.