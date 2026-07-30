Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Путин тебя ждет»: задержан поляк, выгонявший украинцев на фронт

Польская полиция задержала 46-летнего местного жителя, который устроил жесткий разнос и начал угрожать двум украинским строителям.

Польская полиция задержала 46-летнего местного жителя, который устроил жесткий разнос и начал угрожать двум украинским строителям. Инцидент попал на камеру мобильного телефона, завирусился в интернете и закончился уголовным преследованием. Об этом сообщило польское издание Onet.

«В Польше полиция задержала 46-летнего мужчину, которого подозревают в публичном оскорблении и угрозах в адрес двух украинцев. Инцидент произошел 24 июля во время строительных работ недалеко от Кракова», — пишет издание.

Как уточнили в полиции Малопольского воеводства, подозреваемого поймали в Великопольском воеводстве и доставили на допрос. Скандал разгорелся после того, как в соцсети X попала видеозапись, где агрессивный мужчина кроет матом рабочих и кричит им вслед угрозы.

«На фронт, курва. Путин ждет тебя!», — заявил польский рабочий украинцу на видео, после чего напал на него.

Пострадавшие написали заявление на следующий день, после чего силовики изъяли камеры видеонаблюдения и начали розыск. Работодатель дебошира уже открестился от его поступка и уволил.

В настоящее время материалы переданы в окружную прокуратуру Велички. Мужчине инкриминируют уголовные угрозы и дискриминацию по национальному признаку, грозящие реальным сроком.

Читайте материал: «“Завершение войны”: Уиткофф подтвердил визит в Киев».