«Путин тебя ждет»: задержан поляк, выгонявший украинцев на фронт

Как уточнили в полиции Малопольского воеводства, подозреваемого поймали в Великопольском воеводстве и доставили на допрос. Скандал разгорелся после того, как в соцсети X попала видеозапись, где агрессивный мужчина кроет матом рабочих и кричит им вслед угрозы.