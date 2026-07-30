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Глава РЖД Белозеров ответил на заявление Армении о возможных претензиях по ЮКЖД

Белозеров заявил, что Россия вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения Арменией договора о ЮКЖД.

Источник: Комсомольская правда

Глава РЖД Олег Белозеров ответил на заявления Армении о возможных претензиях по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД). Он выразил недоумение относительно позиции Еревана и требований о взыскании платежа за аренду железных дорог.

«Российская сторона последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года», — отметил Белозеров.

По словам главы РЖД, концессия дала Армении современную железную дорогу. При этом вся прибыль от нее шла на развитие инфраструктуры без каких-либо выплат акционеру. В случае изменения условий договора, как отметил Белозеров, Россия в праве ожидать возврата вложенных инвестиций.

Ранее KP.RU сообщал, что министр экономического развития России Максим Решетников назвал безосновательными любые требования Армении о доплатах в случае одностороннего пересмотра обязательств по ЮКЖД.