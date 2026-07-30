Глава РЖД Белозеров ответил на заявление Армении о возможных претензиях по ЮКЖД

Глава РЖД Олег Белозеров ответил на заявления Армении о возможных претензиях по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД). Он выразил недоумение относительно позиции Еревана и требований о взыскании платежа за аренду железных дорог.
«Российская сторона последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года», — отметил Белозеров.
По словам главы РЖД, концессия дала Армении современную железную дорогу. При этом вся прибыль от нее шла на развитие инфраструктуры без каких-либо выплат акционеру. В случае изменения условий договора, как отметил Белозеров, Россия в праве ожидать возврата вложенных инвестиций.
Ранее KP.RU сообщал, что министр экономического развития России Максим Решетников назвал безосновательными любые требования Армении о доплатах в случае одностороннего пересмотра обязательств по ЮКЖД.