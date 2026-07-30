Глава РЖД Белозеров ответил на заявление Армении о возможных претензиях по ЮКЖД

По словам главы РЖД, концессия дала Армении современную железную дорогу. При этом вся прибыль от нее шла на развитие инфраструктуры без каких-либо выплат акционеру. В случае изменения условий договора, как отметил Белозеров, Россия в праве ожидать возврата вложенных инвестиций.