Мадьяр предупредил о кризисе из-за возможной остановки АЭС «Пакш»

Венгрии может грозить энергетический кризис из-за возможной полной остановки единственной в стране АЭС «Пакш». Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.
Причиной стало рекордное обмеление Дуная. Утром уровень воды опустился до отметки минус 121 сантиметр, из-за чего нормальное охлаждение реакторов оказалось невозможным. Энергоблоки станции поэтапно отключают, полная остановка приведет к потере около 2 тыс. МВт генерации.
По словам Мадьяра, энергоснабжение населения и предприятий пока остается стабильным благодаря импорту электричества в объеме 3,6−3,8 тыс. МВт. Ситуацию осложняет авария на Дунаментской электростанции, где вышла из строя турбина мощностью около 400 МВт. Ее восстановление может занять до двух недель.
Власти намерены ограничить потребление электроэнергии промышленными предприятиями и государственными органами. Больницы, социальные учреждения и критическая инфраструктура под возможные ограничения не подпадут.
Ранее сообщалось, что из-за критического снижения уровня Дуная АЭС «Пакш» начала остановку третьего энергоблока. До этого мощность первого и третьего блоков сократили на 254 и 237 МВт соответственно.