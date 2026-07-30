Ливанскому миллиардеру грозит обвинение в госизмене за ужин с Нетаньяху

Ливанскому бизнесмену Антуану Сахнави грозит уголовная ответственность за государственную измену после его участия в совместном ужине с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет портал Naharnet, статью перевел aif.ru.
Генеральный прокурор Ливана Ахмад Рами аль-Хадж инициировал розыск миллиардера, выдав соответствующий документ сроком на 30 дней. Сахнави инкриминируют незаконные контакты с израильской стороной и нарушение национального законодательства о тотальном бойкоте еврейского государства.
Согласно действующим правовым нормам Ливана, любое взаимодействие с Израилем квалифицируется как уголовное преступление. Примечательно, что скандал разгорелся на фоне прошедших переговоров между Бейрутом и Тель-Авивом при посредничестве США.
Сам Сахнави, ныне объявленный в розыск, до этого открыто выступал за нормализацию двусторонних отношений.
Ранее Нетаньяху выразил сомнение в возможности заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном.