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Ливанскому миллиардеру грозит обвинение в госизмене за ужин с Нетаньяху

Прокурор Ливана объявил в розыск предпринимателя Сахнави, который провел ужин с премьером Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Ливанскому бизнесмену Антуану Сахнави грозит уголовная ответственность за государственную измену после его участия в совместном ужине с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет портал Naharnet, статью перевел aif.ru.

Генеральный прокурор Ливана Ахмад Рами аль-Хадж инициировал розыск миллиардера, выдав соответствующий документ сроком на 30 дней. Сахнави инкриминируют незаконные контакты с израильской стороной и нарушение национального законодательства о тотальном бойкоте еврейского государства.

Согласно действующим правовым нормам Ливана, любое взаимодействие с Израилем квалифицируется как уголовное преступление. Примечательно, что скандал разгорелся на фоне прошедших переговоров между Бейрутом и Тель-Авивом при посредничестве США.

Сам Сахнави, ныне объявленный в розыск, до этого открыто выступал за нормализацию двусторонних отношений.

Ранее Нетаньяху выразил сомнение в возможности заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном.

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