МИД Парагвая вызвал посла Бразилии из-за слов Лулы да Силвы о войне

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Парагвая вызвало посла Бразилии в стране из-за слов президента соседней республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы о войне Тройственного альянса (1864−1870). Об этом сообщил глава ведомства Рубен Рамирес Лескано.
«Мы решили вызвать посла Бразилии на завтра в 12:00, чтобы вместе с вице-президентом Педро Альяной вручить ему официальную ноту от имени нашего правительства», — сказал он на пресс-конференции.
По словам главы МИД, власти Парагвая «ценят и разделяют чувства граждан относительно заявлений президента Бразилии о войне Тройственного альянса». «Мы гордимся тем, что все граждане сходятся во мнении о таком чувствительном эпизоде нашей истории», — добавил он.
Рамирес также сообщил, что обсудил эту ситуацию со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой во время встречи в Лиме. «Как следствие президенты Парагвая и Бразилии обсудили этот деликатный вопрос по телефону», — добавил он.
Ранее Лула да Силва, говоря о необходимости выделения средств на обеспечение боеспособности вооруженных сил, упомянул войну между «Тройственным альянсом», в который входили Бразилия, Аргентина и Уругвай, и Парагваем. В своей речи бразильский лидер возложил ответственность за начало конфликта на Парагвай.
В результате войны Парагвай потерпел сокрушительное поражение, потеряв до 70% мужского населения и 40% территории.