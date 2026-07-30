МИД Парагвая вызвал посла Бразилии из-за слов Лулы да Силвы о войне

Ранее Лула да Силва, говоря о необходимости выделения средств на обеспечение боеспособности вооруженных сил, упомянул войну между «Тройственным альянсом», в который входили Бразилия, Аргентина и Уругвай, и Парагваем. В своей речи бразильский лидер возложил ответственность за начало конфликта на Парагвай.