В Эр-Рияде 43 страны обсудили создание морской оборонительной коалиции

Как говорится в заявлении, на встрече присутствовали начальники штабов и их представители из 43 стран, а также делегация Европейского союза. Всего приглашения были направлены представителям 51 государства и международной организации. Часть участников присоединилась к заседанию в очном формате, часть — по видеосвязи. По данным ведомства, участники обсудили «растущие угрозы морской безопасности, включая нападения на торговые суда, энергетические танкеры и морскую инфраструктуру», которые создают риски для безопасности судоходства, устойчивости глобальных цепочек поставок и мировой экономики. Кроме того, на встрече рассмотрели проект устава будущей коалиции, ее организационную структуру, систему командования и управления, механизмы работы и дальнейшие этапы формирования. Предполагается, что объединение будет действовать в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе. Участники также обсудили учредительные положения инициативы, предусматривающие, что Саудовская Аравия станет государством-учредителем и руководителем коалиции, а также разместит на своей территории ее штаб-квартиру.