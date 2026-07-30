«Убить Зеленского»: в Польше схватили автора манифеста

Польские правоохранители задержали 40-летнего жителя Малопольского воеводства, который публиковал в социальных сетях радикальные призывы и оскорбления в адрес Владимира Зеленского. Об этом сообщило польское RMF24 со ссылкой на данные региональной полиции.
«В Ново-Сончской области полиция задержала 40-летнего мужчину за публикации в социальных сетях. По данным следствия, он публично призывал к убийству и оскорблял президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в публикации.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло, операция по задержанию прошла в четверг. Основанием для ареста стали тщательно собранные доказательства антиобщественной активности пользователя в интернете. Фигуранту официально предъявили обвинения в публичном подстрекательстве к расправе и оскорблении главы иностранного государства.
Оказавшись в отделении полиции, злоумышленник объяснил, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном.
В настоящее время процессуальные действия продолжаются под надзором районной прокуратуры в Мушине. За подобные преступления задержанному грозит реальное лишение свободы на срок до трех лет.
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