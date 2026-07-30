«Убить Зеленского»: в Польше схватили автора манифеста

Польские правоохранители задержали 40-летнего жителя Малопольского воеводства, который публиковал в социальных сетях радикальные призывы и оскорбления в адрес Владимира Зеленского. Об этом сообщило польское RMF24 со ссылкой на данные региональной полиции.