В Оренбургской области продолжают тушить ландшафтный пожар

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар в Оренбургской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. Как отмечал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в этом районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. По его словам, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают в усиленном режиме.
«Продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара в Домбаровском районе», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники. Пожарные защищают населенный пункт от перехода огня.
«В готовность приведены два ПВР вместимостью 200 человек. Проводится информирование населения. В случае необходимости будет эвакуировано 182 человека, в том числе 48 детей», — добавили в ведомстве.