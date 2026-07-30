Посол Украины в США заявила, что Зеленский не просил ее уходить в отставку

«Он (Зеленский — ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла… Он хочет, чтобы я оставалась в должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда в качестве посла, я подготовила план… Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть», — приводит слова Стефанишиной телеканал «Общественное».