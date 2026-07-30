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Посол Украины в США заявила, что Зеленский не просил ее уходить в отставку

Посол Украины в США Стефанишина заявила, что Зеленский не просил ее об отставке.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что Владимир Зеленский не просил ее уходить в отставку.

Украинское агентство УНН 13 июля сообщало, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам и его уже подписал Зеленский.

«Он (Зеленский — ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла… Он хочет, чтобы я оставалась в должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда в качестве посла, я подготовила план… Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть», — приводит слова Стефанишиной телеканал «Общественное».

Также Стефанишина прокомментировала обвинения в недекларировании имущества. «Есть попытка выдвинуть обвинения относительно того, как я декларировала свое имущество… Это абсолютно нормальный процесс», — сказала Стефанишина, уверив, что в случае необходимости готова вернуться на Украину и «представить свои аргументы» на тот счет.

Как отмечает «Общественное», мать Стефанишиной Надежда Кравец купила трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве площадью 99,8 квадратных метров. Стефанишина приобрела ее за 3,04 миллиона гривен (83,2 доллара). на момент покупки. В то же время минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом жилом комплексе в октябре 2022 года стартовала от 12 миллионов гривен (268,5 тысячи долларов). Сама Стефанишина сообщила, что ее родители инвестировали в эту квартиру еще в 2019 году, когда один квадратный метр стоил 29 тысяч гривен (647 долларов).

Депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники ранее сообщал, что Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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