Решетников заявил, что Россия без труда заместит поставки из Армении

Поставки продукции из Армении не имеют существенного значения ни для России, ни для других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), их замещение не составит трудностей для Москвы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Он пояснил, что доля Армении в совокупном товарообороте России с миром не превышает 0,9%, у остальных партнеров по ЕАЭС показатель армянских поставок еще меньше: Белоруссия — 0,3%, Казахстан — 0,05%, Киргизия — 0,02%.
«Для нас не составит труда заместить армянские поставки», — сказал Решетников.
Министр отметил, что ЕАЭС является для Еревана ключевым рынком сбыта и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики. По словам главы Минэка, за пределами Союза Армении не стоит ожидать столь же выгодных условий по газу.
«Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за тыc. кубометров. А если сравнить цену с актуальными “европейскими” ценами на газ, превышающими сегодня $600 за тыс. кубометров — иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около $1 млрд в год», — сказал министр.
В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на поставки цветов из Армении и ограничил ввоз томатов, огурцов, зелени и клубники. Позднее ведомство выявило некачественный армянский алкоголь и расширило эмбарго на вишню, виноград, яблоки, груши, айву, баклажаны, картофель и сухофрукты, запретив также их транзит по ЕАЭС. С 27 июля под ограничения попала и молочная продукция.
В июне Еврокомиссия (ЕК) выделила Еревану €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений — это первый транш помощи, анонсированной главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен после беседы с армянским премьером Николом Пашиняном. Кроме того, ЕС планирует отменить пошлины на 80% армянского экспорта.
Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянской продукции — вызов не только для Еревана, но и для всего ЕАЭС в целом. «Если этот вопрос не будет решен быстро, позвольте предсказать, что это станет началом конца ЕАЭС», — сказал он 27 июля. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в конце июля Пашинян попросил его «принять меры» по урегулированию проблем, касающихся ограничений на импорт ряда армянских товаров.
В мае по итогам саммита ЕАЭС в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению ускорить проведение референдума и определиться между вступлением в Евросоюз и дальнейшим членством в ЕАЭС.
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