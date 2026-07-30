Решетников заявил, что Россия без труда заместит поставки из Армении

Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянской продукции — вызов не только для Еревана, но и для всего ЕАЭС в целом. «Если этот вопрос не будет решен быстро, позвольте предсказать, что это станет началом конца ЕАЭС», — сказал он 27 июля. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в конце июля Пашинян попросил его «принять меры» по урегулированию проблем, касающихся ограничений на импорт ряда армянских товаров.