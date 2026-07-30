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Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов

Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке ряда полуфабрикатов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минпромторг России предложил продлить до конца февраля 2027 года эксперимент по маркировке ряда полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, а также включить в него ряд новых продуктов, следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством.

«Проект постановления направлен на продление с 31 августа 2026 г. по 28 февраля 2027 г. срока окончания эксперимента по добровольной маркировке средствами идентификации полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных в потребительскую упаковку», — говорится в пояснительной записке к документу.

В материалах отмечается, что эксперимент по маркировке такого вида продукции проводится с 24 ноября 2025 года.

Кроме того, в эксперимент предлагается включить некоторые виды мороженой рыбы, молодые сыры, включая сывороточно-альбуминовые сыры, творог, мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао.

«Инициатива позволит бизнесу подготовиться к вступлению обязательных требований по маркировке средствами идентификации в указанной отрасли, внедрение которой планируется в 2027 году», — прокомментировали в Минпромторге России.