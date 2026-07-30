Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов

«Проект постановления направлен на продление с 31 августа 2026 г. по 28 февраля 2027 г. срока окончания эксперимента по добровольной маркировке средствами идентификации полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных в потребительскую упаковку», — говорится в пояснительной записке к документу.