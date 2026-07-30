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Паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления в августе

Новые паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления с 8 августа.

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Начиная с 8 августа американцы смогут оформить памятный загранпаспорт с портретом президента США Дональда Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, сообщили в американском дипведомстве.

«Начиная с 8 августа вы можете подать заявление на получение памятного паспорта к 250-летию Америки в ближайшем паспортном агентстве», — написал госдеп в соцсети X.

Согласно описанию госдепартамента, памятный паспорт содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг Freedom 250, а также изображение отцов-основателей, подписывающих документ.

Помимо этого госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров из-за ажиотажного спроса. Изначально ведомство планировало ограничиться партией всего в 25−30 тысяч паспортов исключительно для столицы США Вашингтона.

Стоимость оформления памятного паспорта не отличается от стандартной госпошлины за американский загранпаспорт и составит стандартные 130 долларов (чуть более 10 тысяч рублей).

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