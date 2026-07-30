Паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления в августе

Помимо этого госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров из-за ажиотажного спроса. Изначально ведомство планировало ограничиться партией всего в 25−30 тысяч паспортов исключительно для столицы США Вашингтона.