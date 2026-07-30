Трамп не обещал Зеленскому поставок зенитных ракет, заявила Стефанишина

Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт, а встречи с ним и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошли «очень хорошо».
«На встрече присутствовал (глава Пентагона — ред.) Пит Хегсет, и твердых обязательств не было из-за общего дефицита (боеприпасов у США — ред.)», — сказала Стефанишина журналистам, отвечая на вопрос, пообещал ли американский лидер предоставить Украине больше средств ПВО.
Как ранее сообщал портал Axios, Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot. При этом в Вашингтоне ранее неоднократно указывали на дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.