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Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ

Балицкий: в Запорожской области частично отключен свет в результате атаки ВСУ.

Источник: © РИА Новости

РИА Новости.

ЧАСТИЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА ФИКСИРУЕТСЯ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ СО СТОРОНЫ ВСУ, ЭНЕРГЕТИКИ РАБОТАЮТ НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ — БАЛИЦКИЙ.

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