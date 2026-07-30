Парламент Молдавии утвердил в I чтении поправки об изменении выборов в Гагаузии

В автономии считают, что за этими изменениями стоит президент Майя Санду и правящая партия, контролирующая парламент и правительство, которая сможет вмешаться в выборы и влиять на их исход, как было на парламентских выборах в 2025 году, когда от них массово отстраняли оппозицию. В 2026 году руководство Молдавии уже дважды срывало проведение выборов в Гагаузии, настаивая на том, чтобы они проходили по правилам Кишинева. Как отметил спикер парламента автономии Валентин Гайдаржи, в Гагаузии в этом вопросе руководствуются законом об особом правовом статусе, ставшим политико-правовым компромиссом, на который гагаузы пошли, отказавшись от построения собственного государства в 1994 году.