Парламент Молдавии утвердил в I чтении поправки об изменении выборов в Гагаузии

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки в Избирательный кодекс о проведении выборов в Гагаузии, проголосовав за это вопреки протестам представителей автономии.
«Поправки в избирательный кодекс одобрены в первом чтении голосами 52 депутатов», — сказал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, которое транслировала пресс-служба законодательного собрания. Оппозиция поправки не поддержала.
Согласно изменениям, против которых ранее выступило Народное собрание Гагаузии (НСГ), автономии предлагается перейти от одномандатной избирательной системы к пропорциональной. Правящая Партия действия и солидарности также предложила изменить численный состав НСГ, ввести обязательное владение государственным языком для кандидатов в руководители автономии, отменить ценз оседлости для избирателей. Эти правила планируется внедрить уже к выборам в НСГ 15 ноября.
Также они закрепляют статус Центрального избирательного совета Гагаузии и, по утверждению авторов, включают меры по предотвращению использования административных ресурсов автономии в избирательных целях. Изменятся правила регистрации кандидатов и оплаты избирательных кампаний.
В автономии считают, что за этими изменениями стоит президент Майя Санду и правящая партия, контролирующая парламент и правительство, которая сможет вмешаться в выборы и влиять на их исход, как было на парламентских выборах в 2025 году, когда от них массово отстраняли оппозицию. В 2026 году руководство Молдавии уже дважды срывало проведение выборов в Гагаузии, настаивая на том, чтобы они проходили по правилам Кишинева. Как отметил спикер парламента автономии Валентин Гайдаржи, в Гагаузии в этом вопросе руководствуются законом об особом правовом статусе, ставшим политико-правовым компромиссом, на который гагаузы пошли, отказавшись от построения собственного государства в 1994 году.