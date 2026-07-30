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Электроснабжение частично отключено после атаки ВСУ в Запорожской области

Электроснабжение в Запорожской области частично отключено после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Электроснабжение в Запорожской области частично отключено после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ в России за день.

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