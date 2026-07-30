В Дагестане отправили под домашний арест отца детей, отравившихся газом

Из материалов дела следует, что подозреваемый не принял никаких мер к блокировке доступа к газовому крану, который расположен в доступном месте. В результате его дети открыли газовый кран и в период с 22.00 мск 25 июля по 2.40 мск 26 июля в дом стал бесконтрольно поступать природный газ.