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У УЕФА готова концепция своей версии чемпионата мира по футболу

У УЕФА есть своя концепция глобального турнира, которую могут использовать для запуска собственной версии чемпионата мира.

У УЕФА есть своя концепция глобального турнира, которую могут использовать для запуска собственной версии чемпионата мира.

Как сообщает Sky News, подобный формат назвали «Глобальной лигой наций» — концепция предусматривала проведение семи мини-чемпионатов, в каждом из которых было бы по восемь команд в разных дивизионах в соответствии с рейтингом.

В каждом из дивизионов было бы по три европейские команды, две южноамериканские, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. Океания была бы представлена одной сборной в четвёртом по рейтингу дивизионе.

План был создан в 2017 году, но не был реализован из-за желания главы ФИФА Джанни Инфантино запустить расширенный клубный ЧМ.

Но об этой концепции вновь вспомнили на фоне решения УЕФА бойкотировать ЧМ по футболу из-за желания ФИФА и Инфантино продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Ранее КОНКАКАФ отвергла предложение Инфантино о продаже доли прав на ЧМ.