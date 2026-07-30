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В Киеве подали в суд на родителей подростков, танцевавших под песню на русском

В Киеве подали в суд на родителей подростков, которые танцевали под песню на русском языке.

В Киеве подали в суд на родителей подростков, которые танцевали под песню на русском языке.

Об этом сообщает главное управление национальной полиции в Киевской области.

«Правоохранители составили на родителей несовершеннолетних административные материалы за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Ранее в Киеве учительницу оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за то, что она на уроке в первом классе показала детям фрагмент мультфильма с русским звуковым сопровождением.