В Киеве подали в суд на родителей подростков, танцевавших под песню на русском

В Киеве подали в суд на родителей подростков, которые танцевали под песню на русском языке.
Об этом сообщает главное управление национальной полиции в Киевской области.
«Правоохранители составили на родителей несовершеннолетних административные материалы за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении на сайте полиции.
Ранее в Киеве учительницу оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за то, что она на уроке в первом классе показала детям фрагмент мультфильма с русским звуковым сопровождением.