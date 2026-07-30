«Все ближе к опасной черте»: Киев может спровоцировать радиационную аварию на ЗАЭС

Киев приближается к опасной черте, продолжая атаки в районе Запорожской АЭС, и может спровоцировать радиационную аварию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не желая внимать голосу разума, клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа», — отметила дипломат.
Захарова добавила, что Россия решительно осуждает попытку удара по территории станции, которая является проявлением циничной и опасной политики киевского режима.
Как сообщал KP.RU, атака на объекты ЗАЭС доказывает, что украинские власти перешли к открытой политике ядерного терроризма. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ВСУ целенаправленно бьют беспилотниками по территории станции.