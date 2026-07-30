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«Все ближе к опасной черте»: Киев может спровоцировать радиационную аварию на ЗАЭС

Захарова заявила о риске радиационной аварии из-за ударов Киева по ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Киев приближается к опасной черте, продолжая атаки в районе Запорожской АЭС, и может спровоцировать радиационную аварию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не желая внимать голосу разума, клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Россия решительно осуждает попытку удара по территории станции, которая является проявлением циничной и опасной политики киевского режима.

Как сообщал KP.RU, атака на объекты ЗАЭС доказывает, что украинские власти перешли к открытой политике ядерного терроризма. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ВСУ целенаправленно бьют беспилотниками по территории станции.

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