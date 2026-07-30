В Ростове-на-Дону осудили сторонника «Артподготовки»*

Суд установил, что в мае 2020 года Попов стал сторонником запрещенной террористической организации «Артподготовка»*, оформил платную подписку на аккаунт руководителя этой организации. В ноябре Попов заполнил анкету для вступления в состав оперативной группы по сбору информации для террористической организации и стал ее участником.