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В Ростове-на-Дону осудили сторонника «Артподготовки»*

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор стороннику «Артподготовки» Попову.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 25 годам Дениса Попова по делу о государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в мае 2020 года Попов стал сторонником запрещенной террористической организации «Артподготовка»*, оформил платную подписку на аккаунт руководителя этой организации. В ноябре Попов заполнил анкету для вступления в состав оперативной группы по сбору информации для террористической организации и стал ее участником.

После этого с декабря 2020 до сентябрь 2021 года подсудимый собрал информацию о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани Новороссийска и передал руководителю террористической организации. Кроме того, Попов перечислил деньги на счет этой организации.

Также Попов, находясь в Новороссийске, собрал информацию об учениях и маневрах сил Черноморского флота ВС РФ, а также о передвижении военной техники ВС России в Новороссийске, стоянке в гавани военных кораблей и подводных лодок, возможном прибытии в район нефтебазы «Грушовая» охраняемых лиц. Эти сведения он передал членам террористической организации.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.

* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.