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Geo: в Пакистане девять человек погибли при обрушении шахты

По словам владельца шахты, причиной происшествия мог стать взрыв метана.

ИСЛАМАБАД, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 9 человек погибли в результате обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на спасателей.

По словам владельца шахты, причиной инцидента мог стать взрыв метана. В момент происшествия под землей находились 42 рабочих. Некоторые из них могли оказаться заблокированы завалами.

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