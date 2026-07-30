Жители Оренбуржья согласились эвакуироваться из-за ландшафтного пожара

Жители 70 домов в Домбаровском районном центре Оренбуржья согласились эвакуироваться из-за ландшафтного пожара, сообщил глава региона Евгений Солнцев.
«Начали превентивную эвакуацию жителей четырёх улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход», — сообщил он на платформе МАХ.
По словам губернатора, уже организовано три ПВР. В ликвидации пожара задействованы более 40 человек и беспилотная авиационная система.
Ранее стало известно, что в МЧС готовы эвакуировать жителей Оренбуржья из-за ландшафтного пожара.
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